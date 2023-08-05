На границе Татарстана и Удмуртии временно ограничили движение транспорта

Ограничения вводятся в связи с капитальном ремонтом дороги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 5 августа и до 30 сентября этого года на границе Татарстана и Удмуртии временно запретили движение транспорта дороги. Ограничения вводятся в связи с капитальном ремонтом на участках дороги Агрыз - граница республики Удмуртия.

Миндортранс Татарстана предложил для объезда использовать дороги общего пользования местного назначения по улицам Казанская, Азина, Ленина, Азиатская в Агрызе. Водителей попросили заранее планировать маршрут, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее Миндортранс республики опубликовал опрос об установке кондиционеров в общественном транспорте.

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