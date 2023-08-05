В Казани пройдет большой летний своп-маркет

На своп-маркете можно будет обменяться украшениями. Фото: Иван ВИСЛОВ

В субботу, 12 августа, в Лядском саду в Казани пройдет большой летний своп-маркета. Здесь можно будет обменяться одеждой, обувью и украшениями, перекусит, отдать вещи на переработку или благотворительность.

Мероприятие можно посетить с 12.00 до 16.00. На маркете будут выступать диджеи, пройдет дискуссия об экологичных тенденциях в моде и не только. Одежду на свопе также представят локальные бренды, дизайнеры одежды и магазины.

Напомним, в Казани покажут фильм для людей с нарушениями зрения.

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