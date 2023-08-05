В Бугульминском районе родник преобразят в стиле сказок Пушкина

Ход работ осмотрел глава Бугульминского района Линар Закиров. Фото: пресс-служба Бугульминского района

В Бугульминском районе родник на 9-ом километре трассы Р-239 преобразят в стиле сказок Пушкина. Объект получит название - «У Лукоморья дуб зеленый». На эти цели выделили 11,5 миллиона рублей.

Архитектурные объекты в виде сказочных героев выполнят из металлических конструкций. Сам родник уже очистили от мусора, преобразили зону отдыха, сообщает пресс-служба главы Бугульминского района Линара Закирова.

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