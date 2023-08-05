Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 августа 2023 8:04

На пролог ко Дню республики Татарстан выделили 2,4 млн рублей

На эти деньги снимут видеоролик при участии заслуженных татарстанских артистов
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Пролог будет представлять собой видеоролик.

Пролог будет представлять собой видеоролик.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В МВЦ «Казань Экспо» 29 августа отметят День республики Татарстан. На создание пролога для мероприятия выделили 2,4 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Пролог будет представлять собой видеоролик длительностью не меньше 90 секунд. Исполнитель должен будет подготовить сценарий и раскадровки, сделать бесшовную анимацию, 3D-анимацию, постпродакшн, звуковой ряд и не только.

В видео будут участвовать заслуженные артисты Татарстана и лауреаты международных конкурсов. Съемка пролога займет от трех дней.

Ранее стало известно, что в Казани организуют показ фильма для людей с нарушениями зрения.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram