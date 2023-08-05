На пролог ко Дню республики Татарстан выделили 2,4 млн рублей

Пролог будет представлять собой видеоролик. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В МВЦ «Казань Экспо» 29 августа отметят День республики Татарстан. На создание пролога для мероприятия выделили 2,4 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Пролог будет представлять собой видеоролик длительностью не меньше 90 секунд. Исполнитель должен будет подготовить сценарий и раскадровки, сделать бесшовную анимацию, 3D-анимацию, постпродакшн, звуковой ряд и не только.

В видео будут участвовать заслуженные артисты Татарстана и лауреаты международных конкурсов. Съемка пролога займет от трех дней.

Ранее стало известно, что в Казани организуют показ фильма для людей с нарушениями зрения.

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