Умер Арлат Аббасов, заслуженный юрист Татарстана

Арлату Азадовичу было 68 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 4 августа, в возрасте 68 лет не стало почетного работника прокуратуры России и заслуженного юриста Татарстана Арлата Азадовича Аббасова.

С 1981 года Арлат Азадович трудился следователем в прокуратуре Вахитовского района Казани. На его счету медаль «За доблестный труд», а также знак отличия «За верность закону» I степени. До выхода в отставку в 2017 году возглавлял судебное управление республиканской прокуратуры.

Прощание с заслуженным юристом состоится 6 августа в 12.00 в церкви на Арском кладбище, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Редакция «Комсомольской правды в Казани» выражает искренние соболезнования родным и близким Арлата Азадовича.

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