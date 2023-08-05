В Татарстане введено свыше 80% жилья от годового плана

Самые высокие показатели отмечаются в индивидуальном жилищном строительстве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане введено порядка 2,5 миллиона квадратных метров жилья - это 80,6% от годового плана. Такую статистику на совещании 5 августа привел глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

Самые высокие показатели отмечаются в индивидуальном жилищном строительстве - 90%. Коммерческое жилье введено на 72% от общего плана, строительство по программам соципотеки завершен на 71%.

На всех объектах ведутся проверки по охране труда. С начала 2023 года было выявлено 616 нарушений, заявил министр.

Ранее в Казани в микрорайоне Азино открыли новую цифровую энергоподстанцию.

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