Невролог Набережных Челнов рассказала, как избежать инфаркта и инсульта

Болезни сердечно-сосудистой системы лидируют по инвалидизации и смертности населения. Фото: Анастасия Осипова

Прохождение диспансеризации поможет предотвратить болезни системы кровообращения, в том числе инсульт и инфаркт. Об этом на пресс-конференции заявила заведующая неврологическим отделением БСМП Юлия Мухамадиева.

По словам врача, болезни сердечно-сосудистой системы лидируют по инвалидизации и смертности населения. В течение года в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов поступает 1,5 тысячи пациентов, перенесших инсульт. При этом 44,5% населения даже не подозревают о существовании аритмии, а значит не получают лечение и профилактику.

Во время диспансеризации пациент проходит ЭКГ, которая позволяет выявить нарушения ритма сердца. Затем человек направляется к терапевту и кардиологу, а тот уже подбирает индивидуальное лечение.

Напомним, ранее врачи спасли шестилетнего мальчика, который пробыл три недели в коме после страшной аварии.

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