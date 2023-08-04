9 августа в Казани организуют показ фильма для людей с нарушениями зрения

ФОТО: kzn.ru

9 августа в Казани покажут фильм для людей с нарушениями зрения, анонсирует пресс-служба администрации города.

В сквере Аксенова столицы Татарстана, согласно проекту «Киносреда», запланирована демонстрация картины «Мой волк» с тифлокомментированием для слепых и слабовидящих жителей и гостей города. Зрителям для удобства предоставят наушники, а также они смогут послушать рассказ о визуальной составляющей картины.

Начало фильма запланировано на 8 часов вечера около кинотеатра. Возрастное ограничение для просмотра картины 6+.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram