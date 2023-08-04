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НовостиОбщество4 августа 2023 14:50

5 августа в Татарстан вернутся грозы и дожди, но жара сохранится

О погоде на субботу, 5 августа, рассказали в республиканском Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Марина ДОЛГОВА

Фото: Михаил ФРОЛОВ

5 августа в Татарстан вернутся грозы и дожди, но жара сохранится. О погоде на субботу рассказали в республиканском Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, 5 августа на территории Татарстана ожидается переменная облачность. Ночью и утром будет туманно, но осадков не прогнозируется.

Днем, вероятно, пройдет кратковременный дождь с грозами. Порывы ветра в это время усилятся до 15-20 метров в секунду.

Что касается температуры воздуха, то будет жарко. Днем синоптики обещают до 33 градусов.

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