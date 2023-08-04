За первое полугодие 2023 Казань посетили жители из 150 стран мира

ФОТО: kzn.ru

За первое полугодие 2023 года Казань посетили жители из 150 стран мира, об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Целью визита в большинстве случаев является трудоустройство и обучение в столице Татарстана.

Замруководителя Исполкома Казани Гузель Сагитова отмечает, что мультикультурность и толерантность являются гордостью Казани, а вопросы межнациональных отношений регулярно набирают актуальность.

«Поэтому очень важно сохранять баланс», - подчеркнула Сагитова.

В мэрии также уточняют, что на сегодняшний день в Казани на законных основаниях проживают 39,2 тысячи иностранцев.

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