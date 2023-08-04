ФОТО: скриншот с видео Следкома Татарстана

Пьяный житель Татарстана жег металлические провода на Вечном огне. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе республиканского Следственного комитета.

52-летнего мужчину задержали по подозрению в осквернении символа воинской славы России.

Сообщается, что в воскресенье, 30 июля, 52-летний мужчина пришел в Парк Победы Зеленодольска и начал жечь металлические провода на Вечном огне. Он их намеревался позже сдать в пункт приема металла, но не успел. Его заметил охранник парка и сделал замечание.

Мужчине не оставалось ничего другого, как уйти. Однако позже он вернулся и продолжил начатое. Теперь уже осквернение Вечного огня пришлось останавливать полицейским.

По этому инциденту завели уголовное дело. Мужчина свою вину полностью признал.

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