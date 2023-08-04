«Флот Татарстана» получил лицензию на пассажирские перевозки

Пассажирское судно «Метеор — 2020» передали компании. Фото: пресс-служба Зеленодольского района

АО «Флот Татарстана» получила лицензию на пассажирские перевозки. Об этом заявил директор судоходной компании Роман Лизалин на торжественной церемонии спуска на воду скоростного пассажирского судна «Метеор — 2020».

Отметим, что государственную компанию «Флот Татарстана» учредили в мае 2023 года. Ее уставной капитал составил 2 миллиарда рублей. По словам Лизалина, получение лицензии на пассажирские перевозки позволит им уже в этом году запустить туристические рейсы в Свияжск и Болгар, сообщает «БИЗНЕС online».

Напомним, ранее в Елабуге открылась ежегодная Спасская ярмарка.

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