АТП Татарстана прокомментировала идею установки кондиционеров в автобусах

Казанцы пожаловались на жару в общественном транспорте. Фото: Мария ЛЕНЦ

Минтранс Татарстана опубликовал опрос по поводу установки кондиционеров в казанском общественном транспорте. Председатель Ассоциации АТП республики Сергей Темляков прокомментировал эту идею.

По словам председателя, вариант установки кондиционеров в действующих автобусах с увеличением стоимости проезда на 30% неприемлем как для пассажиров, так и для перевозчиков.

Второй вариант - установка кондиционеров в действующие автобусы технически невозможна, так как более 200 казанских автобусов старше 10 лет.

Темляков призвал горожан выбирать вариант установки кондиционеров в новом транспорте. Причем за счет бюджета Татарстана, сообщает «БИЗНЕС Online».

Ранее автоэксперт Шамиль Набиуллин рассказал, как защитить машину в жару.

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