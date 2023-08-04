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НовостиОбщество4 августа 2023 13:54

АТП Татарстана прокомментировала идею установки кондиционеров в автобусах

Первозчики поддерживает вариант их установки при обновлении автопарка
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Казанцы пожаловались на жару в общественном транспорте.

Казанцы пожаловались на жару в общественном транспорте.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Минтранс Татарстана опубликовал опрос по поводу установки кондиционеров в казанском общественном транспорте. Председатель Ассоциации АТП республики Сергей Темляков прокомментировал эту идею.

По словам председателя, вариант установки кондиционеров в действующих автобусах с увеличением стоимости проезда на 30% неприемлем как для пассажиров, так и для перевозчиков.

Второй вариант - установка кондиционеров в действующие автобусы технически невозможна, так как более 200 казанских автобусов старше 10 лет.

Темляков призвал горожан выбирать вариант установки кондиционеров в новом транспорте. Причем за счет бюджета Татарстана, сообщает «БИЗНЕС Online».

Ранее автоэксперт Шамиль Набиуллин рассказал, как защитить машину в жару.

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