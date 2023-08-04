В Елабуге открылась ежегодная Спасская ярмарка

Свои товары представят 362 искусных мастера народных промыслов. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В пятницу, 4 августа, в Елабуге открылась ежегодная всероссийская Спасская ярмарка. Свои товары представят 362 искусных мастера народных промыслов из 63 населенных пунктов России.

Торжественную церемонию открытия посетили глава Елабужского района Рустем Нуриев, замглавы Минкульта Татарстана Дамир Натфуллин, депутат Госсовета республики Леонид Барышев и директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко.

На ярмарке, которая пройдет вплоть до 6 августа, можно не только приобщиться к традиционным ремеслам, но и посетить культурную программу. Для участников подготовили выставку Елабужского государственного музея-заповедника, фестиваль колокольного звона, выступление артистов и не только, сообщает пресс-служба музея.

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