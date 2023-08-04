В Набережных Челнах пройдет гонка дронов

Минспорта России официально признал гонки на дронах видом спорта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 6 августа, в крытом манеже «Победы» в Набережных Челнах пройдет фестиваль дронов. Участие в гонке примут 10 пилотов, рассказал на пресс-конференции организатор мероприятия Дмитрий Колесников.

Минспорта России официально отнесло гонки на дронах к виду спорта. По словам организатора, фестиваль ценен тем, что стоит у истоков начала развития нового вида соревнований для Набережных Челнов, Татарстана и всей страны.

Гости фестиваля смогут поучаствовать в научном химическом шоу и попробовать себя в роли пилота настоящего дрона в онлайн-симуляторе.

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