Три недели пробыл в коме: В Чувашии врачи спасли шестилетнего мальчика, пострадавшего в ДТП

Сейчас мальчик будет проходить реабилитацию в Москве. Фото: РКБ Чувашии

На трассе «Цивильск — Ульяновск» в Чувашии случилась страшная авария, в которой погибли четверо человек, в том числе 12-летний ребенок. Водитель «Лады Весты» выехал на встречную полосу, по касательной столкнулся с автомобилем kia rio, после чего врезался в бензовоз.

В живых внутри «Лады » остался только шестилетний пассажир. В тяжелом состоянии на вертолете ребенка доставили в реанимацию Республиканской детской клинической больницы.

Три недели мальчик находился в коме. Его критическое состояние было обусловлено тяжелым ушибом мозга с переломами костей черепа, переломами конечностей и ушибом всех внутренних органов. Ребенок не мог самостоятельно глотать и никого не узнавал.

Мультидисциплинарная бригада врачей смогла спасти жизнь ребенку. Сейчас мальчик может ходить, сказал первое слово. Теперь юного пациента ждет реабилитация в Москве, сообщает пресс-служба РКБ Чувашии.

Ранее в Чувашии полицейский во время шторма спас на Волге 30 женщин и детей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram