Общественный транспорт будет курсировать до 23.00. Фото: МП «Троллейбусный транспорт»

В субботу, 5 августа, в День города Йошкар-Олы продлят работу троллейбусов №2, 6, 8 и 10. Общественный транспорт будет курсировать до 23.00.

При этом в МП «Троллейбусный транспорт» предупредили горожан, что троллейбусы №1, 3, М5, М11, М12 будут ходить по обычному режиму.

Напомним, празднование Дня города в Йошкар-Оле продлится до 6 августа. Ранее мы публиковали самую подробную программу праздника.

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