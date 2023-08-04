Минтранс Татарстана запустил опрос о кондиционерах в автобусах

Почти половина опрошенных считает, что лучше установить кондиционеры в новых автобусах. Фото: Иван ВИСЛОВ

Минтранс Татарстана запустил опрос в соцсети о том, нужно ли установить кондиционеры в общественном транспорте Казани. Мнение горожан разделилось.

Первый ответ за то, чтобы установить кондиционеры в действующем транспорте с увеличением стоимости проезда на 30%. Второй вариант - кондиционеры не устанавливать и оставить цену на проезд прежней. Последний - предусмотреть установку кондиционеров лишь при обновлении автобусного парка.

Почти половина опрошенных считает, что пускай кондиционеры будут только в новых автобусах. А около 28% респондентов согласны на удорожание проезда. За то, чтобы все осталось неизменным, проголосовали более 24%.

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