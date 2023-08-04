В Татарстане за неделю подорожали помидоры, яблоки и бананы

Цены на бананы за неделю выросли на 4,4% - до 105,5 рубля за килограмм. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане за неделю, с 24 по 31 июля, подорожали помидоры, яблоки и бананы. Соответствующие данные опубликованы на сайте Татарстанстата.

Согласно исследованию, цены на бананы за этот период выросли на 4,4% - до 105,5 рубля за килограмм. А яблоки стали дороже на 3,8%. Теперь их можно приобрести за 112,6 рубля за килограмм. Также выросли цены на огурцы (2,3%), сухие молочные смеси для детского питания (2,2%), черный байховый чай (2%), свинину (1,2%).

Кроме того, без изменений осталась средняя цена хлеба и булочных изделий из пшеничной муки различных сортов, а также овощных консерв для детского питания.

Напомним, в Татарстане стоимость минимального набора продуктов в июне составила 5,3 тысячи рублей.

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