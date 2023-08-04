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НовостиПроисшествия4 августа 2023 9:15

В Казани в ДТП с КАМАЗом и автобусом пострадали два человека

В Казани на перекрестке Сибирского тракта и проспекта Ямашева столкнулись КАМАЗ и автобус, есть пострадавшие
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
На место ДТП выезжали машины скорой медицинской помощи.

На место ДТП выезжали машины скорой медицинской помощи.

Фото: Олег УКЛАДОВ

На перекрестке Сибирского тракта и проспекта Ямашева в Казани столкнулись грузовой КАМАЗ и автобус. В результате ДТП пострадали два человека – пассажиры общественного транспорта. Одну из них отпустили после осмотра на амбулаторной лечение, другую пришлось госпитализировать.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель грузовика не уступил дорогу автобусу.

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