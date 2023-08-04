Причиной смены схемы движения транспорта стало обустройство улично-дорожной сети по улице Усердной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани с 7 августа поменяют маршрут движения автобуса №94. Такое решение приняли после обращения жителей Вишневки, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Причиной смены схемы движения транспорта стало обустройство улично-дорожной сети по улице Усердной. Теперь автобус в прямом направлении будет следовать маршруту: жилой массив Привольный улица Усердная - улица Тамчы - улица Усердная - жилой массив Привольный.

Кроме того, добавятся три новые остановки. Речь идет об «улица Усердная», «Новая» и «улица Тамчы». Однако это никак не повлияет на режим работы маршрута.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram