Ильнар Талипов стал руководителем исполкома Буинска

Ильнар Талипов из Актанышского района, ему 36 лет. Фото: пресс-служба Буинского района

Руководителем исполкома Буинска стал Ильнар Талипов. Ранее он занимал должность директора дома культуры, сообщает пресс-служб администрации района.

Назначение состоялось на XXXV заседании горсовета. На должность руководителя исполкома города претендовали две кандидатуры. Однако депутаты единогласно проголосовали за Талипова.

По словам главы Буинского района Раниса Камартдинова, новый руководител местного исполкома имеет большой опыт работы, в том числе в администрации. Зарекомендовал себя только с лучшей стороны как ответственный, исполнительный специалист

Отметим, Ильнар Талипов из Актанышского района, ему 36 лет. В 2009 году он окончил Елабужское училище культуры и искусств. В 2016 году возглавил буинский Дом культуры. А с 2021 года работал управляющим делами исполкома района.

Напомним, кандидатуру Юрия Казакова утвердили на пост ректора КНИТУ-КХТИ.

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