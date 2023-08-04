Победители гранта будут получать ежемесячную прибавку к зарплате в размере десяти тысячи рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане планируют возобновить грант «Наш новый учитель». Это решение было принято в Год педагога и наставника при поддержке раиса республики Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба правительства региона.

Теперь молодые преподаватели вновь смогут претендовать на субсидирование. Это касается учителей, стаж которых не превышает трех лет. Прошедшие конкурсный отбор будут получать ежемесячную прибавку к зарплате в размере 10 тысячи рублей.

Отметим, выплаты будут начисляться в течение трех лет. А сам грант был учрежден в 2011 году для привлечения и поддержки молодых специалистов. Напомним, в Татарстане на повышение квалификации педагогов выделили 1,3 миллиона рублей.

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