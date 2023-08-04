В Татарстане цены на квартиры в новостройках выросли на 2,2%

Меньше всего изменились цены на первичное жилье в Самарской, Саратовской и Нижегородской областях. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане во втором квартале 2023 года по отношению к январю-марту цены на квартиры в новостройках выросли на 2,2%. Минимальный же рост цены на квадратный метр была зафиксирована в Самарской (+0,3), в Саратовской (+0,5%) и Нижегородской (+0,9%) областях Соответствующее исследование провел Росстат.

Вместе с тем, согласно его данным, республику по темпу роста цен обогнали Чувашия (+4,7%), Марий Эл (+4%), Мордовия (+3,1%) и Кировская область (+2,4%).

Отметим, во всех 14 регионах Приволжского федерального округа (ПФО) зарегистрирован рост цен на первичное жилье. В апреле-июне 2023 года по отношению к январю-марту стоимость квартир выросла на 1,7%.

Напомним, Казань заняла второе место в ПФО с самыми дорогими квартирами в новостройках.

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