В Набережных Челнах суд запретил бизнесмену использовать батут на набережной

В ходе проверки использования батута было выявлено множество нарушений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах суд запретил бизнесмену использовать батут под названием «Сказка» на набережной. Это связано с многочисленными нарушениями требований безопасности.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: отсутствие перед входом правил пользования аттракционом для посетителей и обслуживания инвалидов, а также информации об ограничениях для развлечения по состоянию здоровья, росту и весу.

Помимо этого, не было информационных табличек с сведениями об основных технических характеристиках аттракциона, а также датой последней и ближайшей проверок. А сам батут не был зарегистрирован должным образом.

«Учитывая, что доказательств устранения выявленных нарушений законодательства ответчиком не представлено, суд посчитал, что деятельность по эксплуатации надувного аттракциона должна быть приостановлена», - сообщает пресс-служба Набержночелнинского городского суда.

Напомним, в Татарстане в половине вейп-шопов выявлены нарушения.

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