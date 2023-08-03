В Чебоксарах нашли тело мужчины, который пропал во время шторма

В обстоятельствах гибели мужчины разбираются следователи. Фото: СУ СКР по Чувашии

В Чувашии продолжает расти число жертв шторма на Волге, который возник из-за урагана 29 июля. Почти спустя четыре дней после разгула стихи в Чебоксарах нашли тело утонувшего 31-летнего мужчины. Он плавал по акватории Центрального пляжа на сапборде, когда случился шторм. С тех пор его никто и не видел. Поиски завершились лишь 2 августа. Мужчину нашли утонувшим недалеко от Речного порта, сообщили в следственном комитете Чувашии.

«Мужчина погиб из-за неблагоприятных погодных условий, а также несоблюдения им мер безопасности при пользовании сапбордом – она не надел спасательный жилет», - рассказали в ведомстве.

Сейчас изучаются записи с камер видеонаблюдения, установленных на пляже, идет доследственная проверка. По ее результатам будет принято решение заводить по факту гибели мужчины уголовное дело или не заводить.

Напомним, что 29 июля в Чувашии также во время шторма на Волге высокая волна перевернула катер с 10 людьми. Большинство из них – это дети. В результате произошедшего на месте погиб шестимесячный ребенок, а также пропали два человека – капитан катера и его восьмилетний пассажир. Их нашли погибшими через несколько дней. ПО данному факту заведено и расследуется уголовное дело.

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