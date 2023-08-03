Мэр Набережных Челнов попросил депутатов помочь семьям бойцов СВО

Градоначальник считает, что к этому процессу должны подключится и народные избранники. Фото: nabchelny.ru

На дворе август, а значит пора готовится к новому учебному году. Понимает это и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. В этот четверг, 3 августа, на очередном заседании Горсовета он попросил его депутатов помочь собраться в школу детям бойцов СВО.

По данным градоначальника речь идет о 837 ребятах. Город им поможет, конечно, но к этому процессу должны присоединиться и народные избранники, считает Наиль Магдеев.

Напомним, из бюджета Набережных Челнов на бесплатное питание детей бойцов СВО в школах, а также учеников с ОВЗ и многодетных семей, выделят 24 миллиона рублей. Еще 4 миллиона направят на сертификаты детям участников специальной военной операции. На них можно будет купить школьные принадлежности.

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