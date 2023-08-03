В Казани турецкий аналог IKEA решил не открывать в 2023 году

Ожидается, что Kelebek заменит ушедшую из России шведскую компанию. Фото: Иван МАКЕЕВ

Турецкая компания Kelebek – аналог IKEA, начал осваивать в России площади, которые покинула шведская фирма. Речь идет о площадях сети торговых центров «МЕГА». В Москве там уже открыт турецкий мебельный магазин. Что касается Казани, то у Kelebek пока нет в планах сделать то же самое в 2023 году.

Хотя турецкая компания видит столицу Татарстана, как важный и интересный город. Kelebek ждет индивидуальных предложений от властей Казани, но их пока не поступало, потому и нет обсуждения, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу турецкой компании.

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