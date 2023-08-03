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НовостиОбщество3 августа 2023 16:29

В Казани турецкий аналог IKEA решил не открывать в 2023 году

В компании исламской республики пока ждут соответствующих предложений от властей города
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Ожидается, что Kelebek заменит ушедшую из России шведскую компанию.

Ожидается, что Kelebek заменит ушедшую из России шведскую компанию.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Турецкая компания Kelebek – аналог IKEA, начал осваивать в России площади, которые покинула шведская фирма. Речь идет о площадях сети торговых центров «МЕГА». В Москве там уже открыт турецкий мебельный магазин. Что касается Казани, то у Kelebek пока нет в планах сделать то же самое в 2023 году.

Хотя турецкая компания видит столицу Татарстана, как важный и интересный город. Kelebek ждет индивидуальных предложений от властей Казани, но их пока не поступало, потому и нет обсуждения, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу турецкой компании.

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