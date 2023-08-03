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НовостиОбщество3 августа 2023 16:03

Власти Набережных Челнов выделят 24 млн рублей на бесплатное питание детей бойцов СВО

Также эти деньги пойдут на питание для школьников из многодетных семей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Помимо этого ребятам из семей участников специальной военной операции скоро вручат сертификаты на покупку учебных принадлежностей.

Помимо этого ребятам из семей участников специальной военной операции скоро вручат сертификаты на покупку учебных принадлежностей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В этот вторник, 3 августа, на заседании Горсовета Набережных Челнов было объявлено об увеличении расходной части местного бюджета. В том числе это произойдет и в связи с решением о выделении 24 миллионов рублей на бесплатное питание в образовательных учреждениях для детей бойцов СВО. Также эти деньги пойдут на питание школьников с ОВЗ и из многодетных семей.

Стоит отметить, что в этот же день мэр города Наиль Магдеев на встрече с самими бойцами СВО сообщил им, что скоро их детям будут вручены сертификаты на покупку необходимых учебных принадлежностей. На это из бюджета Набережных Челнов выделят 4 миллиона рублей.

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