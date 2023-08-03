Власти Набережных Челнов выделят 24 млн рублей на бесплатное питание детей бойцов СВО

Помимо этого ребятам из семей участников специальной военной операции скоро вручат сертификаты на покупку учебных принадлежностей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В этот вторник, 3 августа, на заседании Горсовета Набережных Челнов было объявлено об увеличении расходной части местного бюджета. В том числе это произойдет и в связи с решением о выделении 24 миллионов рублей на бесплатное питание в образовательных учреждениях для детей бойцов СВО. Также эти деньги пойдут на питание школьников с ОВЗ и из многодетных семей.

Стоит отметить, что в этот же день мэр города Наиль Магдеев на встрече с самими бойцами СВО сообщил им, что скоро их детям будут вручены сертификаты на покупку необходимых учебных принадлежностей. На это из бюджета Набережных Челнов выделят 4 миллиона рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram