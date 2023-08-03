В Кировском районе Казани перекроют движение на двух участках

Проезд перекроют до 20 сентября.
Фото: Андрей МИРЕЙКО
В Казани грядет очередное перекрытие дорог. В этот раз движение транспорта ограничат на двух участках в Кировском районе города. Причина в запланированных работах на сетях канализации и отопления, сообщает комитет внешнего благоустройства столицы Татарстана.
Проезд с 9 августа по 20 сентября запретят на следующих участках:
- от улицы Светлая до здания №13а/2 на улице Маршрутная;
- вдоль первого корпуса дома №17 на улице Маршрутная.
Напомним, ранее «КП-Казань» сообщала о том, что в августе в городе частично перекроют движение транспорта по улице Толстого.
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