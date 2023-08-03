В Кировском районе Казани перекроют движение на двух участках

Проезд перекроют до 20 сентября. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Казани грядет очередное перекрытие дорог. В этот раз движение транспорта ограничат на двух участках в Кировском районе города. Причина в запланированных работах на сетях канализации и отопления, сообщает комитет внешнего благоустройства столицы Татарстана.

Проезд с 9 августа по 20 сентября запретят на следующих участках:

- от улицы Светлая до здания №13а/2 на улице Маршрутная;

- вдоль первого корпуса дома №17 на улице Маршрутная.

Напомним, ранее «КП-Казань» сообщала о том, что в августе в городе частично перекроют движение транспорта по улице Толстого.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram