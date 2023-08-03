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НовостиОбщество3 августа 2023 15:34

В Казани решили создать на улице Декабристов новый парк

Его площадь будет более 0,75 гектара
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Новое общественное пространство будут создавать согласно всем новым требованиям.

Новое общественное пространство будут создавать согласно всем новым требованиям.

Фото: Антон СЕНЬКО

Власти Казани планируют создать на улице Декабристов новый парк площадью более 0,75 гектара. Даже проект уже готов. Его опубликовали в очередном выпуске сборника документов исполкома города.

Работы будут проводится в рамках комплексного развития территории. Все должно быть сделано по последним требованиям. Например, в новом парке организуют подсветку и установят контейнеры под мусор. Правда, ради этого общественного пространства придется снести ряд зданий.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала о планах властей городе реализовать комплексное развитие территории по улице Меховщиков. На это должно уйти 10 лет.

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