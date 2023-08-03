В Казани решили создать на улице Декабристов новый парк

Новое общественное пространство будут создавать согласно всем новым требованиям. Фото: Антон СЕНЬКО

Власти Казани планируют создать на улице Декабристов новый парк площадью более 0,75 гектара. Даже проект уже готов. Его опубликовали в очередном выпуске сборника документов исполкома города.

Работы будут проводится в рамках комплексного развития территории. Все должно быть сделано по последним требованиям. Например, в новом парке организуют подсветку и установят контейнеры под мусор. Правда, ради этого общественного пространства придется снести ряд зданий.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала о планах властей городе реализовать комплексное развитие территории по улице Меховщиков. На это должно уйти 10 лет.

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