ФСБ предупредила жителей Татарстана о росте звонков от украинских спецслужб

В Татарстане увеличилось число попыток совершения преступлений, организованных украинскими спецслужбами. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане значительно увеличилось число попыток совершения преступлений, организованных украинскими спецслужбами, заявили в пресс-службе УФСБ России по республике.

Украинские спецслужбы звонят татарстанцам под видом сотрудников правоохранительных органов России, а затем с помощью психологического давления вынуждают поджигать военкоматы и социальные объекты.

В УФСБ России по Татарстану напомнили, что подобные преступления могут расцениваться как теракт, а максимальное наказание за это - до 20 лет лишения свободы. В управлении также призвали татарстанцев тщательно проверять поступающую информацию и не вестись на провокации.

Напомним, известные российские пранкеры Вован и Лексус дали топ-3 советов о том, как не стать жертвами фейков.

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