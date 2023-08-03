В аэропорту Бегишево Нижнекамска открыли бесплатную парковку на 410 мест

Бесплатная парковка предназначена для краткосрочной стоянки. Фото: пресс-служба аэропорта Бегишево

В Нижнекамске на въезде в аэропорт Бегишево открыли новую бесплатную парковку. Теперь вместимость здесь увеличилась со 100 до 410 мест. Площадь нового паркинга составила 12 тысяч квадратных метров.

Бесплатная парковка предназначена для машин, встречающих и провожающих пассажиров, а также для тех, кто ожидает свой рейс. Для длительной стоянки посетителям необходимо воспользоваться долгосрочной парковкой на территории аэропорта, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Ранее «КП» рассказывала, как дешевле всего добраться до южных курортов из Казани летом 2023 года.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram