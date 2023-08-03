Рустам Минниханов: в Татарстане намолотили первый миллион тонн зерна

В начале июля урожай подвергся засухе. Фото: Виталий ТИМКИВ

В четверг, 3 августа, в Татарстане намолотили первый миллион тонн зерна. Об этом раис республики рассказал в своем telegram-канале.

Рустам Минниханов выложил видео, на котором показывается масштабная уборка урожая, а также выразил благодарность земледельцам за их труд.

Напомним, в начале июля из-за аномальной жары в Татарстане был введен режим чрезвычайной ситуации. Сбор урожая находился под угрозой, так как заморозки, суховей, почвенная засуха - все это привело к гибели сельскохозяйственных культур.

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