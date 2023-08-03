В МВД Татарстана назвали причины поджогов казанских военкоматов

Граждане ведутся на уловки мошенников. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В конце июля неизвестная женщина бросила в здание Татвоенкомата бутылку с зажигательной смесью, благо возгорания не произошло. Незадолго до этого подобный случай произошел с пенсионеркой также в Казани, которая облила военкомат бензином и чуть было не подожгла здание.

Замначальника управления уголовного розыска МВД по Татарстану Рамис Зазимов на пресс-конференции раскрыл причины поджогов казанских военкоматов. По словам спикера, граждане попадаются на уловки мошенников.

Злоумышленники звонят с иностранных номеров, но даже это не смущает потерпевших. Горожане также могут идти на преступление с целью вернуть похищенные мошенниками деньги. Однако это не освобождает их от уголовной ответственности. А денег пока аферисты так никому и не вернули. Поэтому не стоит идти у них на поводу, лучше сразу обращаться в полицию.

Ранее жительница Татарстана при разводе с мужем избила его и забрала малолетнюю дочь.

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