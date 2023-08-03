День города в Йошкар-Оле отметят без салюта

Изначально салют был запланирован 5 августа. Фото: Иван МАКЕЕВ

В столице Марий Эл началось празднование Дня города — оно продлится с 3 по 6 августа. Однако отметят памятную дату без салюта, заявил мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов в эфире «Радио России».

По словам градоначальника, связано это с сокращением расходов из городского бюджета на проведение праздника. В основном материальную поддержку оказывают предприниматели.

Напомним, ранее мы публиковали самую подробную программу Дня города Йошкар-Олы 2023. Хедлайнерами праздника станут группа «Винтаж», Ольга Кормухина и Карина Кокс.

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