Минэкологии Татарстана: напугавший всех «ядерный гриб» в Казани - кучево-дождевое облако

Необычное явления в небом над столицей Татарстана можно было наблюдать вечером 2 августа. Фото: соцсети

Жителей Казани изрядно напугало огромное облако в виде «ядерного гриба», которое они увидели в небе вечером 2 августа. Горожане делали снимки ужасающего зрелища и выкладывали их в соцсети.

В Минэкологии Татарстана успокоили. Там разъяснили, что напугавший всех «ядерный гриб» ни что иное, как особый вид кучево-дождевого облака Необычная форма объясняется тем, что при подъеме в средние слои атмосферы на 12-15 километров теплого воздуха, который легче холодного, облако может предстать в виде гриба или наковальни.

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