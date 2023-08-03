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НовостиОбщество3 августа 2023 11:43

В Казани движение по Вознесенскому тракту запустят в октябре 2023 года

Пока что транспорт сможет проехать только по первому участку дороги
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Готовность первого участка Вознесенского тракта составляет 94%.

Готовность первого участка Вознесенского тракта составляет 94%.

Фото: Мэрия Казани

В Казани движение транспорта по первому отрезку Вознесенского тракта, от улицы Гвардейской до проспекта Победы, будет открыто 15 октября 2023 годв. Готовность этого участка дороги составляет 94%.

Мэр Казани Ильсур Метшин во время пресс-тура отметил, что на всем протяжении Вознесенского тракта не будет светофоров, что, в свою очередь, позволит автомобилистам доехать из центра города до трассы М-7 за 15-20 минут.

Напомним, строительство Вознесенского тракта началось еще в 2021 году. На эти цели из татарстанского бюджета было выделено свыше 31 миллиарда рублей.

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