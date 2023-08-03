Депутат Госсовета Татарстана дал советы как избежать проблем при мобилизации

Шарафиев посоветовал пройти медкомиссию. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев, побывавший в зоне СВО, дал советы как избежать проблем при частичной мобилизации. Своим мнением он поделился в своем telegram-канале.

В первую очередь, депутат рекомендовал узнать, состоит ли человек на учете в военкомате по месту прописки. Второй совет - внести в военный комиссариат сведения обо всех изменениях в своей жизни за годы после службы.

В завершение Шарафиев посоветовал пройти медкомиссию и если на то есть причины, получить все нужные справки о состоянии здоровья и возможных ограничениях по нему для прохождения военной службы.

Напомним, ранее Эдуард Шарафиев выступил с предложением определить сроки службы мобилизованных.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram