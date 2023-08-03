Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2023 10:44

Депутат Госсовета Татарстана дал советы как избежать проблем при мобилизации

В первую очередь, по его словам, нужно узнать состоит ли мужчина на учете в военкомате по прописке
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Шарафиев посоветовал пройти медкомиссию.

Шарафиев посоветовал пройти медкомиссию.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев, побывавший в зоне СВО, дал советы как избежать проблем при частичной мобилизации. Своим мнением он поделился в своем telegram-канале.

В первую очередь, депутат рекомендовал узнать, состоит ли человек на учете в военкомате по месту прописки. Второй совет - внести в военный комиссариат сведения обо всех изменениях в своей жизни за годы после службы.

В завершение Шарафиев посоветовал пройти медкомиссию и если на то есть причины, получить все нужные справки о состоянии здоровья и возможных ограничениях по нему для прохождения военной службы.

Напомним, ранее Эдуард Шарафиев выступил с предложением определить сроки службы мобилизованных.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram