С начала 2023 года жители Татарстана перевели мошенникам два миллиарда рублей

Единственным способом избежать потери денег - прекратить разговор по телефону со злоумышленниками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане с начала 2023 года местные жители отдали мошенникам два миллиарда рублей, сообщил на пресс-конференции замначальника управления уголовного розыска МВД по республике Рамис Газимов. По его словам, деньги граждане аферистам в основном переводят через онлайн-банки и банкоматы.

Как отметил спикер, только за 26 июля в полицию обратилось 13 татарстанцев, которые перечислили мошенникам в общей сумме 12 миллионов рублей. И подобные преступления в настоящее время составляют треть от всего массива выявленных в регионе правонарушений.

Напомним, супруги из Казани смогли обмануть интернет-магазин на 23 миллиона рублей.

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