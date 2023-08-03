Марсель Тухватуллин стал новым депутатом Горсовета Набережных Челнов

Тухватуллин войдет в комиссию горсовета Набережных Челнов по вопросам охраны здоровья граждан и социальной защиты. Фото: мэрия Набережных Челнов

В Горсовете Набережных Челнов избрали нового депутата. Им стал Марсель Тухватуллин, сообщает пресс-служба мэрии города.

Тухватуллин войдет в комиссию Горсовета Набережных Челнов по вопросам охраны здоровья граждан и социальной защиты. В этот четверг, 3 августа, его представили депутатскому корпусу. Отметим, он пришел на замену ушедшему Руслану Нигматуллину, которого избрали депутатом Госсовета Татарстана.

Марселю Тухватуллину 36 лет. У него высшее образование по специальности «Менеджмент организации».

Напомним, новым депутатом с зарплатой в Госсовете Татарстана также стал Мякзюм Салахов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram