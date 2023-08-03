В Набережных Челнах с автосалона взыскали в пользу клиентки более 3,5 млн рублей

Женщина после покупки авто обнаружила технические ошибки, которые продавец не желал признавать. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Набережных Челнах с автосалона приставы взыскали в пользу клиентки более 3,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Татарстану.

Жительница Альметьевска приобрела автомобиль в одном из автосалонов Набережных Челнов. Однако женщина обнаружила технические ошибки в машине, которые продавец не желал признавать. В связи с этим она обратилась в суд.

После трех экспертиз информация о нарушении прав потребителя были подтверждены. После этого было возбуждено исполнительное производство. Однако директор автосалона проигнорировал эту информацию.

«Пристав-исполнитель вынесла постановления о взыскании исполнительского сбора в размере почти 250 тысяч рублей и о запрете на регистрационные действия недвижимости автосалона. Должник погасил долг, права гражданки восстановлены», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, супруги из Казани смогли обмануть интернет-магазин на 23 миллиона рублей.

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