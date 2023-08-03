В Казани 49 молоды горожан получат квартиры по программе социальной ипотеки

Оргкомитет конкурса отберет 49 человек, которые получат ключи от новых квартир уже в 2023 году. Фото: Александр ГЛУЗ

В Казани молодые граждане получить квартиру по программе социальной ипотеки. Для этого необходимо иметь достижения в сфере молодежной политики, образования и воспитания, сообщают организаторы конкурса.

На квартиру по соципотеке могут претендовать лица в возрасте от 18 до 35 лет. Оргкомитет конкурса отберет 49 человек, которые получат ключи уже в 2023 году. Заявки на участие принимаются до 31 августа.

«Молодежный жилищный конкурс - это уникальная возможность улучшить жилищные условия на льготных условиях для тех, кто активно занимается трудовой или общественной деятельностью», - отметили в пресс-службе организаторов конкурса.

Напомним, в Татарстане за три года по соципотеке получили жилье более 2 тысяч семей.

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