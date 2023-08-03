В Казани 2 августа прошло празднование Дня ВДВ

Праздник начался в десять утра с гимнов России и Татарстана. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани 2 августа прошло празднование 93-летней годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск. В честь этого в парке Победы состоялось торжественное мероприятие.

Праздник начался в десять утра с гимнов России и Татарстана. После минутой молчания почтили память погибших десантников. На торжественной части мероприятия прошло награждение отличившихся мужчин. Им вручили благодарственные письма и медали.

Кроме того, гости и жители города возложили цветы к Вечному огню. А у памятника воинам-интернационалистам наградили жен участников спецоперации. Большинство из них входят в состав благотворительных организаций.

После официальной части участники мероприятия отправились отмечать свой праздник. Они гуляли по городу, устраивали автопробег, а часть отправились домой продолжить празднование в кругу семьи.

Напомним, на День ВДВ в Казани установили памятник легендарному десантнику Павлу Клетневу.

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