В Казани эко-активисты из-за «Кырлая» в парке Победы обратятся в прокуратуру

О строительстве «Кырлая» в Парке Победы стало известно в 2022 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани планируют построить парка аттракционов «Кырлай» в парке Победы. Это возмутило активистов всероссийского общества охраны природы (ВООП), сообщает пресс-служба организации.

В связи с этим представители ВООП решили подготовить обращение в природоохранную прокуратуру. По словам главы Татарстанской республиканской организации Татьяны Лядовой, необходимо провести экологическую экспертизу территории, ведь на площади десяти гектаров земли имеются краснокнижные виды растений и животных. Строка парка приведет к их уничтожению.

Отметим, о том, что аттракционы разместят в парке Победы стало известно в 2022 году. Работы планируют начать в 2024-2025 годах. Власти города не намерены менять его месторасположение.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram