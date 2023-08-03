В Казани до конца 2023 года внедрят новую маршрутную сеть общественного транспорта

Сообщается, что новая сеть разрабатывалась с учетом предложений горожан. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Представители мэрии Казани снова ответили в соцсетях на повторяющиеся жалобы и вопросы горожан по поводу работы общественного транспорта. Ранее долгое ожидание автобусов на остановках местные власти объясняли нехваткой у перевозчиков водителей и кондукторов. Сейчас жителям Казани до конца 2023 года обещают внедрить новую маршрутную сеть общественного транспорта.

«Разработаны проекты оптимизации маршрутов, с учетом предложений жителей», - следует из ответа представителей мэрии Казани в соцсети.

Напомним, ранее мы сообщали, что к 2025 году Набережные Челны полностью откажутся от маршруток и горожане пересядут в автобусы большой вместимости.

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