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НовостиОбщество3 августа 2023 6:07

В Казани до конца 2023 года внедрят новую маршрутную сеть общественного транспорта

Горожане продолжают жаловаться на т, что им приходится подолгу ждать на остановках автобусы
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Сообщается, что новая сеть разрабатывалась с учетом предложений горожан.

Сообщается, что новая сеть разрабатывалась с учетом предложений горожан.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Представители мэрии Казани снова ответили в соцсетях на повторяющиеся жалобы и вопросы горожан по поводу работы общественного транспорта. Ранее долгое ожидание автобусов на остановках местные власти объясняли нехваткой у перевозчиков водителей и кондукторов. Сейчас жителям Казани до конца 2023 года обещают внедрить новую маршрутную сеть общественного транспорта.

«Разработаны проекты оптимизации маршрутов, с учетом предложений жителей», - следует из ответа представителей мэрии Казани в соцсети.

Напомним, ранее мы сообщали, что к 2025 году Набережные Челны полностью откажутся от маршруток и горожане пересядут в автобусы большой вместимости.

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