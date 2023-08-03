По итогам первого полугодия Татарстан стал лидером в ПФО по размеру зарплаты

В ПФО среднемесячная зарплата за январь-июнь текущего года составила 50,9 тысячи рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

В Татарстане в январе-июне 2023 года среднемесячная заработная плата работников организаций составила 57,5 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года она выросла на 16,4%, гласят последние данные Росстата.

Среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) у Татарстане самая высокая зарплата. На втором месте оказался Пермский край. Там работники организаций получают в среднем 55,7 тысячи рублей в месяц. На третьей строчке расположился Башкортостан, где зафиксирована зарплата в размере 52,7 тысячи рублей. Далее идут Самарская (51 898 рублей) и Нижегородская (50 804 рубля) области.

При этом самая низкая заработная плата в ПФО по итогам первого полугодия выявлена в Мордовии - 42,8 тысячи рублей. Хотя это на 14% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, в целом по ПФО среднемесячная зарплата за январь-июнь текущего года составила 50,9 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го она выросла на 16,2%.

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