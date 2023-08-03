Переведенцев: аномальная жара в Татарстане продлится до 8 августа

Днем в конце недели температура воздуха поднимется до +32 градусов. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

В ближайшие 10 дней температура воздуха в Татарстане будет на четыре-пять градусов выше климатически нормы. При этом осадки не прогнозируются, так как республика находится на гребне антициклона, сообщил метеоролог КФУ Юрий Переведенцев. По его данным, воздух в конце недели прогреется до +32 градусов. При этом такая жаркая погода сохранится до 8 августа. По нормам в последний месяц лета жара должна идти на спад, а среднесуточная температура быть на уровне +19 градусов.

Также Переведенцев предупредил, что с 2 по 10 августа в Татарстане местами ожидается высокая пожарная опасность лесов. От этой жары страдает не только природа, но сельское хозяйство, где засуха может негативно сказаться на урожае. Кроме того, все еще существует опасность возникновения сильных ветров и ливневых дождей. Хотя осадки в Татарстане прогнозируются в в августе ниже нормы.

Напомним, доцент КФУ Тимур Аухадеев рассказал, каким будет август 2023 в Татарстане.

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