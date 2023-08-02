35 женщин Чувашии поборются за 100 тысяч рублей на собственный бизнес-проект

ФОТО: Министерство экономразвития и имущественных отношений Чувашии

35 женщин Чувашии поборются за 100 тысяч рублей на свой бизнес-проект, рассказали в республиканском министерстве экономического развития и имущественных отношений.

В Чувашской республике завершился отбор участниц на гранатовую программу «Мама-предприниматель».

Сообщается, что изначально на участие в соревнованиях подали заявку 73 женщины, из них эксперты отобрали 35. Для участниц с 7 по 11 августа пройдут обучающие занятия в центре «Мой бизнес».

В завершении женщины представят экспертной комиссии свои бизнес-проекты. На реализацию лучшего из них выделят 100 тысяч рублей. Победительница также получит путевку на федеральный этап конкурса.

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