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НовостиОбщество2 августа 2023 17:08

В подъезде дома в Чебоксарах нашли труп женщины

По подозрению в преступлении сотрудники правоохранительных органов задержали знакомого потерпевшей
Марина ДОЛГОВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В подъезде дома в Чебоксарах нашли труп 42-летней женщины, сообщает пресс-служба Следственного комитета Чувашии.

По факту завели уголовное дело, главным подозреваемым в котором стал 52-летний знакомый потерпевшей. Его уже задержали.

Следователи считают, что в ночь с 28 на 29 июля между ними произошла ссора. Во время конфликта мужчина набросился на женщину и начал забивать. От полученных травм она скончалась на месте.

В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу.

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